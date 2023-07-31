Ольга Сумская повеселила забавным селфи с мужем и 21-летней дочерью

Актерские супруги Ольга Сумская и Виталий Борисюк теперь играют на одной сцене со своей 21-летней дочерью Анной.

Дочь артистов тоже получила диплом театрального факультета и теперь гастролирует вместе с родителями. Анна получила роль Крали-Гали в пьесе "За двумя зайцами", где также задействована Сумская – народная артистка играет Секлиту Лимериху.

Ольга Сумская с мужем и дочерью / Фото: instagram.com/olgasumska

Между выступлениями актерская семья весело проводит время вместе. Так, Сумская развеселила Сеть забавным селфи с мужем и дочерью в поезде, когда они ехали в дежурный город с спектаклем.

Ольга Сумская с мужем и дочерью / Фото: instagram.com/olgasumska

Напомним, что всего несколько месяцев назад Анна Борисюк стала выпускницей театрального университета имени Карпенко-Карого. Девушка окончила его с отличием и сразу получила работу в театре.

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