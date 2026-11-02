Ольга Сумская появилась на публике с новой прической: как выглядит актриса сейчас

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

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Украинская актриса Ольга Сумская удивила поклонников заметным изменением имиджа.

Так, звезда отказалась от привычной длины волос и продемонстрировала новую прическу на торжественной церемонии. Возможность показать обновленный образ артистка имела во время вручения премии «Человек года» в Национальной опере Украины в Киеве.

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Сумская получила статуэтку и поделилась фотографиями события в фотоблоге. Рядом с ней позировал муж, актер Виталий Борисюк.

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Ольга Сумская с мужем / © instagram.com/olgasumska

Однако внимание подписчиков привлекла не только награда. Вместо длинных белокурых волос, с которыми публика привыкла видеть актрису, теперь она носит удлиненное каре. Сумская выровняла пряди и выбрала еще более светлый оттенок, благодаря чему образ стал заметно другим.

«Спасибо за высокую награду „Человека года 2025“! Для меня это большая честь! Слава Украине и нашим защитникам и защитницам! Служу народу Украины!» — написала счастливая актриса.

В комментариях подписчики поздравили Сумскую с наградой и оставили немало комплиментов.

Честная заслуженная награда, дорогая Оленька! Поздравляем! Новых ролей и благодарных зрителей!

Поздравляю вас. Наша лучшая

Очаровательная, невероятная! Самые искренние поздравления с наградой

Напомним, недавно актер Евгений Кошевой рассекретил, как ему удается поддерживать фигуру без жестких диет и спорта.

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