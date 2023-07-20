Ольга Сумская поздравила дочь-красавицу с выпускным и рассказала, кем она сейчас работает

Народная артистка Украины Ольга Сумская поделилась с поклонниками радостной новостью о своей младшей дочери Анне Борисюк.

Так, звездная мама рассказала, что 21-летняя Анна закончила КНУТКиТ имени И. К. Карпенко-Карого. Сумская поздравила девушку с выпускным на странице в Instagram.

Актриса разместила фото с дочерью, а также рассказала, что Анна уже даже получила работу:

"Дочка, Анечка, наша родненькая! Поздравляем тебя, солнышко, с окончанием нашей альма-матер им. Карпенко-Карого и получением диплома с отличием! А вот и наши первые совместные гастроли с юной актрисой Аней Борисюк в роли Крали-Гали в спектакле "За двумя зайцами", – сообщила Сумская.

Ольга Сумская с дочерью Анной / Фото: instagram.com/olgasumska

Так, уже 22 июля в Чернигове представительницы актерской династии Ольга Сумская и Анна Борисюк выйдут вместе на одну сцену и сыграют в спектакле "За дома зайцами". Полный график гастролей со спектаклем Сумская разместила у себя на странице в Instagram.

Напомним, 18 июля Ольга Сумская отпраздновала юбилей своего мужа, актера Виталия Борисюка. Артистка нежно поздравила любимого с 60-летием и показала, что ему презентовала.

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