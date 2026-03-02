ТСН в социальных сетях

Ольга Сумская поздравила дочь-красавицу с 24-летием и на архивных фото показала, как она взрослела

Артистка адресовала Анне теплые слова с поздравлениями и пожеланиями.

Ольга Сумская с дочерью Анной

Ольга Сумская с дочерью Анной / © instagram.com/olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская сообщила о важном празднике в ее семье.

Дочь артистки от мужа, актера Виталия Борисюка, 2 марта празднует день рождения. В этом году Анне исполняется уже 24 года. Конечно же, звездная мама поздравила ее с важной датой. Ольга Сумская адресовала дочери-красавице пост в Instagram.

Знаменитость опубликовала немало фотографий с Анной. Кадры были сделаны в разный период взросления девушки: детские фото, подростковые и свежие. Поэтому, на снимках можно разглядеть, как с годами менялась дочь Ольги Сумской и Виталия Борисюка.

Ольга Сумская, Виталий Борисюк и их дочь Анна / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская, Виталий Борисюк и их дочь Анна / © instagram.com/olgasumska

Кроме того, актриса адресовала дочери теплые слова с поздравлениями. Артистка пожелала Анне никогда не терять веры в себя и свои силы. Также знаменитость отметила важность ценить каждое мгновение жизни.

Ольга Сумская, Виталий Борисюк и их дочь Анна / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская, Виталий Борисюк и их дочь Анна / © instagram.com/olgasumska

"Доченька, с днем рождения, родненькая наша Анечка! Верь в себя при любых обстоятельствах! Цени каждое мгновение жизни!" - отметила артистка.

Ольга Сумская, Виталий Борисюк и их дочь Анна / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская, Виталий Борисюк и их дочь Анна / © instagram.com/olgasumska

Напомним, недавно у певца Виталия Козловского был важный праздник в семье. Сыну артиста исполнилось два годика. Исполнитель поздравлял Оскара с днем рождения и показывал, какой оригинальный подарок ему сделал.

