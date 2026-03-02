- Дата публикации
Ольга Сумская поздравила дочь-красавицу с 24-летием и на архивных фото показала, как она взрослела
Артистка адресовала Анне теплые слова с поздравлениями и пожеланиями.
Украинская актриса Ольга Сумская сообщила о важном празднике в ее семье.
Дочь артистки от мужа, актера Виталия Борисюка, 2 марта празднует день рождения. В этом году Анне исполняется уже 24 года. Конечно же, звездная мама поздравила ее с важной датой. Ольга Сумская адресовала дочери-красавице пост в Instagram.
Знаменитость опубликовала немало фотографий с Анной. Кадры были сделаны в разный период взросления девушки: детские фото, подростковые и свежие. Поэтому, на снимках можно разглядеть, как с годами менялась дочь Ольги Сумской и Виталия Борисюка.
Кроме того, актриса адресовала дочери теплые слова с поздравлениями. Артистка пожелала Анне никогда не терять веры в себя и свои силы. Также знаменитость отметила важность ценить каждое мгновение жизни.
"Доченька, с днем рождения, родненькая наша Анечка! Верь в себя при любых обстоятельствах! Цени каждое мгновение жизни!" - отметила артистка.
