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Ольга Сумская поздравила мужа с 27-летием брака и показала совместные архивные фото юности

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
792
Время на прочтение
1 мин
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Ольга Сумская поздравила мужа с 27-летием брака и показала совместные архивные фото юности

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

Артистка восхитила фанов семейными архивными кадрами с мужем.

Украинская актриса Ольга Сумская рассказала о празднике в семье.

Сегодня, 6 мая, звезда отмечает годовщину брака со своим мужем, актером Виталием Борисюком. Как рассказала Сумская на странице в Instagram, они с любимым уже 27 лет вместе. В народе эту годовщину принято называть – "свадьба красного дерева".

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

По случаю праздника Сумская поделилась архивными фото с Борисюком их молодости. Здесь пара изображена на разных мероприятиях, вечеринках и съемках:

"6 мая…27 лет вместе… Верю, что и дальше мы сохраним эти чувства", — подписала фотографии Сумская.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская и Виталий Борисюк / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

В свою очередь поклонники артистки поздравили ее с мужем с такой впечатляющей датой и пожелали еще много счастливых лет вместе: "Серьезная дата! Желаю еще два раза по столько же", "мира и любви вам", "вы невероятная пара".

Напомним, недавно Ольга Сумская очаровала весенними селфи. Артистка поделилась фото без макияжа, которые сделала на фоне цветущей сакуры.

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Дата публикации
Просмотры
792
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