Ольга Сумская поздравила мужа с "жемчужной" свадьбой и восхитила признанием об их браке

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / © instagram.com/olgasumska

Народная артистка Украины Ольга Сумская сообщила о важной дате в их с мужем, актером Виталием Борисюком, семейной жизни.

6 мая влюбленные празднуют годовщину брака. Пара уже 30 лет официально вместе. Артистка признается, что ей даже немного неловко, что уже так много лет прошло с их с Виталием Борисюком бракосочетания.

Тем не менее, 30-я годовщина — это «жемчужная» свадьба. По словам Ольги Сумской, за это время их отношения менялись, становились крепче, проходили испытания и становились похожими на настоящую жемчужину. «Жемчужная» свадьба — это о мудрости, чистоте и безупречной любви. Именно так актриса охарактеризовала их с Виталием Борисюком брак.

«30-летие совместной жизни называется „жемчужной“ свадьбой. Это символизирует три десятилетия, в течение которых отношения, подобно настоящей жемчужине, становились крепче, красивее и ценнее, преодолевая все испытания. Жемчужина олицетворяет мудрость, чистоту и безупречность любви. И это все о нас, Борисюк! Люблю!» — обратилась к возлюбленному артистка.

Отметим, Ольга Сумская и Виталий Борисюк состоят в браке с 1996 года. У супругов есть общая дочь Анна, которой сейчас 24 года. Также в артистки от первого брака есть дочь Антонина, которая живет в РФ. Недавно актриса довольно эмоционально о ней высказалась.

