Ольга Сумская предположила, почему Виталий Билоножко так внезапно ушел из жизни

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась воспоминаниями о своем товарище, певце Виталие Билоножко, который ушел из жизни 9 января, и предположила, почему он умер так внезапно.

По словам звезды, ее с артистом совмещала крепкая дружба. Так, Виталий приглашал семью Сумских на свой фестиваль "Мелодия двух сердец" и всегда комментировал каждый сюжет о них на телевидении.

"Виталий приглашал на фестиваль "Мелодия двух сердец" еще наших родителей. Очень уважал их. Я помню, как они пели на сцене, а он за кулисами так растрогался, что заплакал – это было так трогательно. Каждый раз, когда выходил по телевидению какой-то сюжет о нашей семье, он всегда звонил по телефону и делился эмоциями", – рассказала звезда в интервью oboz.ua.

Виталий Билоножко

Пока артистка до сих пор не верит, что жизнь Виталия оборвалась преждевременно. Она утверждает, что в последнее время видела его в довольно грустном состоянии. К тому же Сумская предположила, что артист мог упасть духом из-за его длительного отсутствия на сцене.

"Мы не знаем всех обстоятельств, но иногда видела тоску в его глазах. Прежде всего потому, что не имел востребованности, которой стоит. Он прекрасный певец, которого могли бы чаще приглашать. Возможно, это подкосило. Возьмите любую его песню – так трогательно может спеть только Билоножко. Это большая потеря", – добавила знаменитость.

Напомним, сегодня, 12 января, проходит прощание с Народным артистом Украины Виталием Билоножко в Национальной филармонии Украины в Киеве.

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