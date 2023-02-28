Ольга Сумская приехала в Харьков и показала последствия российских обстрелов по городу

Знаменитость призналась, что скучала по городу.

Украинская актриса Ольга Сумская приехала в Харьков, почти ежедневно страдающий от обстрелов оккупантов.

Вместе со своими коллегами звезда приехала в город с представлением. Перед выступлением у Сумской была возможность прогуляться по Харькову и увидеть последствия атак врага.

Актриса побывала на площади Свободы и собственными глазами увидела разрушенное здание горсовета, в которое в начале войны попала российская ракета.

Ольга Сумская в Харькове / Фото: instagram.com/olgasumska

Фотографиями и видео из города актриса поделилась на своей странице в Instagram и призналась, что очень скучала по городу.

"Родной, несгибаемый Харьков! Наконец! Боже, как мы соскучились", — написала Сумская.

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Напомним, что на днях Ольга Сумская довела до слез эмоциональное сообщение о покойной маме годовщины ее смерти и поделилась архивными фотографиями с ней.

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