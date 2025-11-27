Ольга Сумская призналась, как ей изменил муж Борисюк и что спасло этот брак: "Все разрушено было"

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / © instagram.com/olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская откровенно рассказала, как пережила измену.

Артистка призналась, что им с мужем, актером Виталием Борисюком, пришлось пережить нелегкий период. Избранник изменил актрисе, и она об этом узнала. Именно в тот период Ольга Сумская забеременела. Актриса на подкасте Рамины Эсхакзай говорит, что это спасло их брак. По словам знаменитости, если бы не ребенок, то отношениям был бы конец.

"За 30 лет есть такие моменты, когда происходят испытания для мужа и жены. Я не люблю об этом вспоминать, но в тот момент, когда я о чем-то узнала, я забеременела. Фактически Анечка спасла наш брак. Если бы не ребенок, возможно, все бы разрушено было", - говорит актриса.

Ольга Сумская, Виталий Борисюк и их дочь Анна / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская делится, что простить измену нелегко. Однако Виталия Борисюк покаялся, доказал, что это была ошибка, и он на самом деле любит жену. Наконец, актриса пошла на встречу мужу. Сейчас знаменитость радуется, что все сложилось именно так и что они смогли они смогли сохранить их отношения.

"Если ты чувствуешь, что мужчина все же любит тебя, это была ошибка, он это признает и между вами происходит откровенный разговор, и даже второй медовый месяц, то, конечно, есть шанс, что я могу простить. Я благодарна и Виталику, и судьбе, что мы все же смогли сохранить эти отношения ради ребенка, ради нашей любви", - поделилась актриса.

Отметим, Ольга Сумская с 1996 года состоит в браке с Виталием Борисюком. Что интересно, их отношения начались, когда актриса была замужем за первым мужем Евгением Паперным. В браке с Борисюком артистка в 2002 году родила дочь Анну.

