Ольга Сумская призналась, как поцеловалась в губы с Козловским и как потом на нее обижался муж

Украинская актриса Ольга Сумская вспомнила поцелуй в губы с певцом Виталием Козловским и призналась, как потом на нее обижался муж Виталий Борисюк.

Случилось это много лет назад. Козловский пригласил Сумскую и Борисюка на свой день рождения. Однако мужу актрисы на праздник попасть не удалось, так что она пошла туда сама. На шоу "Запитала" артистка вспомнила, что поздравила Козловского, а тот неожиданно ее поцеловал, и это продолжалось немного дольше, чем хотелось бы. Тем не менее Ольга Сумская говорит, что хоть поцелуй и был странным, но ей было приятно.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Фото: скриншот с видео

"Мы были приглашены на день рождения Виталия Козловского. А Виталий (Борисюк — прим. ред.) не смог, у него был концерт. Я пошла, поздравляю, подарки, все... И Виталий Козловский просто от чувств, от всей души взял и поцеловал меня, ну, по-настоящему. Немного дольше, чем хотелось бы. Несколько странно, но это было очень приятно", – вспомнила Сумская.

А вот мужу актрисы не было приятно. Артистка напоминает, что Виталий Борисюк тогда обиделся на нее, а их отношения стали холоднее. Однако впоследствии все проблемы успокоились и отношения пары наладились.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Фото: скриншот с видео

"Немножко прохладные были потом отношения, а потом все наладилось. Поцелуи мужа слаще", — поделилась артистка.

Напомним, недавно Ольга Сумская показывала, как выглядела в молодости с Виталием Борисюком. Также артистка поделилась, как они изменились за 35 лет.

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