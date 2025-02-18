Ольга Сумская призналась, как расплачивается за выбор дочери жить в России: "Это страшная драма"

Украинская актриса Ольга Сумская призналась, как расплачивается за выбор дочери Антонины Паперной жить в России, несмотря на войну в Украине.

Знаменитость на проекте "Смачно та душевно з Разміком" призналась, что в последнее время обратила внимание, что ее редко приглашают сниматься в кино. Об этом артистка озвучила своему другу – известному актеру, имени которого она не стала раскрывать. Оказалось, что для этого есть причина. Актер рассказал Сумской, что кастинг-директора отказываются ее звать на съемки, пока та не объяснит свое отношение к ситуации со старшей дочерью, которая живет в РФ, несмотря на вторжение страны в Украину.

"Я общалась с коллегой, очень известный наш актер, и я думаю, почему-то не так часто сегодня приглашают в кино, как раньше. Мне этот актер говорит: "Я услышал от одного из кастинг-директоров такую фразу, что пока Ольга Сумская не объяснит свое отношение к этой ситуации с дочкой, пока не выскажется по этому поводу, ее никто не будет приглашать на кастинг". Просто побуждают (отказаться от дочери – прим. ред.). Как я как мать должна относиться к этому позору, к этим людям, которые мне что-то предлагают?" – говорит актриса.

Ольга Сумская и Антонина Паперная / Фото: instagram.com/tony__pepper

Ольга Сумская признается, что каждый день получает хейт из-за дочери, которая живет в России. По словам артистки, Паперная тоже сталкивается с критикой. Однако знаменитость утверждает, что люди не знают всей ситуации. По ее словам, Антонина уже много лет живет в РФ, там у нее муж и двое детей. Уехать из России Паперная просто не может. А Сумской остается любить и поддерживать Тоню, ведь она ее дочь, и это единственное, что может сделать актриса.

"Не знаешь, какие комментарии она получает. Это страшная драма в ее жизни, потому что человек в такой ситуации. Человек там уже находится более 13 или 14 лет, он замужняя женщина, у нее двое детей. Это очень-очень страшная тема для меня как для матери — осознавать это и быть беспомощной. Я не могу ни повлиять, ни помочь, только любить. Я ее поддерживаю, как никто другой. Я имею на это полное право. Она мой первенец, моя дочь", - отметила Сумская.

Ольга Сумская и Антонина Паперная / Фото: instagram.com/olgasumska

Актриса также подчеркнула, что не оправдывается на этот счет, а "несет свой крест". Артистка лишь надеется, что хоть немного прояснила ситуацию.

"Я же не оправдываюсь. Я несу этот крест. Я не имею права, потому что те сгоревшие судьбы человеческие, самые трагические в мире сегодня... Потому что этот ужас продолжается, и мы не знаем, что будет дальше, когда и как это все закончится", — добавила актриса.

Отметим, что Анатонина Паперная проживает в России уже много лет. Она состоит в браке с актером-россиянином Владимиром Ягличем, который является фигурантом базы сайта "Миротворец" за незаконную поездку в Крым, и воспитывает от него двоих детей. Антонина молчит о полномасштабном вторжении РФ в Украину и снимается в российских проектах.

Антонина Паперная и Владимир Яглич на мероприятии в Москве / Фото: instagram.com/yaglych

Напомним, недавно Ольга Сумская показывала ранее невиданные фото со старшей сестрой Наталией. Также артистка рассказала о будущем семейном проекте.

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