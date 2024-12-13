Ольга Сумская призналась, о каком бизнесе мечтает ее 22-летняя дочь: "Ищет себя"

Народная артистка Украины Ольга Сумская раскрыла таланты своей младшей дочери Анны от мужа Виталия Борисюка.

По словам звездной мамы, ее 22-летняя дочь имеет большую тягу к творчеству. В частности, иногда играет в спектаклях и даже выходит на одну сцену с ней. Однако не только актерство интересует Анну. Ольга говорит, что ее родной человек также задумывается о собственном бизнесе, который будет связан с модой. Более того, артистка делится, что у них в семье уже были дизайнеры одежды. Поэтому у Анны есть все возможности достичь мечты и сейчас она активно над этим работает.

Ольга Сумская с мужем и их дочерью Анной / Фото: instagram.com/olgasumska

"Она ищет себя. Возможно, еще какая-то профессия (кроме актерства – прим. ред.). Пока стартап в сфере моды. У меня три швейные машинки дома и сейчас она начала проявлять любопытство. Тем более моя свекровь была дизайнером одежды", — поделилась актриса в комментарии "Ранок у великому місті".

Напомним, недавно актриса Ольга Сумская признавалась, как увела своего мужа Виталия Борисюка от другой женщины в начале их романа и присутствует ли у них в семье ревность сейчас.

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