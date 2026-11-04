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Дата публикации
Категория
Гламур
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Ольга Сумская призналась, почему на самом деле обрезала волосы и отважилась на каре: фото до и после

Актриса решилась на перевоплощение не просто так.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Ольга Сумская

Ольга Сумская

Украинская актриса Ольга Сумская рассказала, что побудило ее к заметному изменению имиджа. Звезда решила попрощаться с длинными волосами и сделать каре не только ради нового образа.

Недавно на церемонии вручения премии «Людина року» артистка появилась с обновленной прической. Вместо привычных длинных прядей она продемонстрировала более короткую стрижку и более светлый оттенок волос. Теперь Сумская впервые объяснила, почему решилась на такое перевоплощение.

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Как призналась знаменитость, в последнее время состояние ее волос ухудшилось: они начали выпадать и сильно путаться. После консультации с мастерами актриса решила состричь длину, чтобы дать прядям возможность восстановиться.

В фотоблоге Ольга также показала, как происходило изменение имиджа в одном из киевских салонов красоты. В частности, поделилась кадрами со стрижки и покраски.

«Почему я решила сделать каре? Волосы — это наши антенны, которые накапливают много негатива… От ежедневных стрессов стали выпадать, путаться. А такая длина позволит его восстановить и укрепить», — объяснила артистка.

Напомним, недавно актриса Ирина Сопонару ошеломила, какие процедуры красоты делала на лице, и что ей не позволяет муж.

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