Ольга Сумская призналась, сколько денег вложила в бизнес дочери и почему не будет носить вещи ее бренда

Ольга Сумская с младшей дочерью / © instagram.com/olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская рассекретила, какую сумму средств вложила в бизнес младшей дочери, и объяснила, почему не будет носить одежду ее бренда.

23-летняя Анна Борисюк занялась производством спортивной одежды для женщин. Средств приходится вкладывать немало. Конечно, у дочери Ольги Сумской были собственные сбережения, ведь она работала в театре и участвовала в гастролях. Однако и звездная мама тоже помогла. Ольга Сумская не стала раскрывать точную сумму вложений, но в комментарии Oboz.ua говорит, что это несколько тысяч долларов.

"Сколько это стоило? Немало. Помогала ли я финансово? Ну, а как иначе? Кто, как не мама? В долг - нет, об этом речь даже не шла, это была поддержка. Примерно несколько тысяч долларов, но в гривнах. Но и она свои деньги вкладывала, те, что зарабатывала на гастролях", - говорит артистка.

Впрочем, одежду, которую производит дочь, Ольга Сумская носить не планирует. Знаменитость шутит, что просто не влезет в нее. Но актриса уверяет, что ее дочь производит качественную одежду, которая прекрасно подчеркивает фигуру.

"Буду ли носить это я? Ну, если влезу! Это коллекция для очень стройных девушек. Для тех, кто хочет красиво подчеркнуть тело. А мы, мамочки, уже выбираем что-то более свободного облегания. Одни штанишки я все же натянула: боже, как оно все подтянуло и подчеркнуло!" - делится знаменитость.

Напомним, младшая дочь Ольги Сумской недавно стала бизнесвумен. Анна Борисюк открывает собственный магазин, где будет продавать женскую спортивную одежду собственного производства.