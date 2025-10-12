Ольга Сумская призналась в закрытии собственного бизнеса и честно назвала причину

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Реклама

Народная артистка Украины Ольга Сумская, которая ранее рассказала о подарках от состоятельных ухажеров, призналась в закрытии собственного бизнеса.

Знаменитость в 2020 году основала бренд по производству платьев. Артистка успела создать несколько коллекций. Однако сейчас актриса на проекте "Ближче до зірок" признается, что бизнес закрыт, а точнее стоит на паузе. Ольга Сумская говорит, что причиной этого стала полномасштабная война. Производство платьев подорожало, поэтому знаменитости невыгодно этим заниматься. Но Ольга Сумская после завершения войны надеется вернуться к делу.

"Создала несколько коллекций, но, к сожалению, после полномасштабного вторжения все подорожало. И отшивать сегодня в таком масштабе платья, это очень трудно. Когда наступит мир, то я восстановлю (дело - прим. ред.) и создам свою новую коллекцию", - делится актриса.

Реклама

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Сейчас Ольга Сумская поддерживает начинания младшей дочери. Анна Борисюк основала собственный бренд по производству женской спортивной одежды. Между тем актриса поддерживает дочь не только словом, но и делом, ведь вкладывает средства в бизнес Анны.

"Аня разрабатывала лекала в течение года. Она сама рисовала, сидела ночами. Не может что-то достойное родиться просто так. Анечка у меня очень мудрая девочка, даже не по годам. Я многим вещам у нее учусь. Она каждый день в спортзале, призывает меня присоединяться, но мама немного отстает", - делится артистка.

Напомним, недавно Ольга Сумская призналась, что отказалась от элитных драгоценностей. Артистка раскрыла причину своего решения.