Ольга Сумская призналась, видится ли со старшей дочерью от Паперного и внуками: "Тяжелая ситуация"

Ольга Сумская с дочерью Антониной / © Viva

Реклама

Украинская актриса Ольга Сумская высказалась о своей старшей дочери Антонине и поделилась, как поддерживает с ней связь во время войны в Украине.

В первый день лета Антонине исполнится 36 лет, однако лично встретиться с ней актриса пока не может. Дело в том, что она еще до полномасштабного вторжения поселилась с семьей в РФ. Несмотря на это, Сумская на проекте «Наодинці з Гламуром» отмечает, что связь между ними сохраняется, ведь семья для нее — самое важное.

«Разве может мама не общаться с детьми? Может, и есть такие примеры, но не в нашем случае. Это мое родное дитя. Дети взрослеют… Желаю ей здоровья, вдохновения и выдержки», — поделилась актриса в разговоре с Анной Севастьяновой.

Реклама

Ольга Сумская с дочерью Антониной / © instagram.com/olgasumska

Сумская также откровенно ответила на вопрос о возможной встрече с дочерью в Европе, отметив, что пока «не имею возможности» это реализовать. Отдельно актриса рассказала о внуках. По ее словам, дети называют ее по имени, а слово «бабушка» звучит редко. Из-за войны их общение происходит онлайн.

«Они — мои кровинки. Они похожи на моего первого мужа Евгения. Они еще маленькие и нельзя сказать, там просыпается (актерские способности — прим. ред.). Но тяжелая ситуация», — отметила Сумская.

Напомним, Антонина Паперная еще до полномасштабного вторжения переехала в РФ, где продолжает жить вместе с мужем, российским актером Владимиром Ягличем, и воспитывает двоих детей — Еву и Даниила.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: «ЦЕ АМОРАЛЬНІ РЕЧІ». Олена Тополя про хід справи з шантажем, а Vlad Darwin — про роман зі співачкою

Реклама

Новости партнеров