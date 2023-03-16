Ольга Сумская прокомментировала, почему ее дочь молчит о войне в Украине: "Там люди исчезают"

На днях украинская актриса Ольга Сумская приняла участие в благотворительном мероприятии – аукционе "CHARITY 100ЛИЦА", целью которого был сбор средств на приобретение современного антидронового комплекса "Простор".

Во время мероприятия, где Сумская была ведущей, с артисткой пообщались журналисты программы "ЖВЛ". Как призналась звезда, последний месяц ей изрядно достается и от хейтеров, и от коллег из-за молчаливой позиции ее старшей дочери Антонины Паперной, которая живет в Москве и имеет двоих детей от российского актера Владимира Яглыча.

"Я получаю самые страшные сообщения в личные, так же и Тоня, я не знаю, как она держится, когда она пересылает мне эти сообщения, я их читаю… желают самого страшного!" – рассказала Сумская.

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Актриса места себе из-за этого не находит. Но всегда будет горой стоять за своего ребенка, который, по ее словам, молчит не просто так:

"Кто там, тот знает, как это трудно что-то сказать, что-то написать, люди исчезают, понимаете? Прежде всего, она мама своих детей, и она делает все для того, чтобы они были в безопасности. Она всем сердцем с Украиной, она украинка прежде всего. Да, ей трудно сегодня, но я не должна оправдываться, я не должна ничего говорить, потому что я не имею на это права, поверьте. Глядя в глаза тем матерям, которые потеряли своих детей!" – прокомментировала Сумская.

Народная артистка Украины надеется, что сможет обнять свою Тоню, потому что пока, конечно, такой возможности нет.

"Я верю в то, что мы когда-нибудь встретимся, мы уже не виделись год! Ой, очень тяжело, очень тяжело, ой, сейчас вы меня растрогали!" – сказала едва сдерживая слезы Сумская.

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