Ольга Сумская прокомментировала скандал из-за ее видео под песню россиянина и обратилась к хейтерам

Артистка впервые отреагировала на скандал, в который попала.

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская прокомментировала скандал из-за ее видео, которое было снято под песню россиянина.

Артистка столкнулась с критикой, когда опубликовала в Instagram ролик под песню Je reviens te chercher. Все бы ничего, но знаменитость использовала вариант композиции в исполнении российского блогера Сергея Григорьева-Апполонова. За это Ольгу Сумскую начали критиковать.

Актриса в комментарии проекту "Ранок у великому місті" объяснила, что ей действительно понравилась песня Je reviens te chercher. Композиция звучала на французском языке, поэтому знаменитость не обратила внимания, кто именно ее исполняет.

Кадр из видео Ольги Сумской под песню россиянина / © instagram.com/olgasumska

"Этот артист... Он не артист, во-первых, это раз! Блогер, который не живет в той стране уже более 20 лет. Тема эта совершенно не его. Эта песня звучала во французском шансоне, ее исполняли многие французские исполнители, звезды мирового уровня. Она действительно атмосферная и мне понравилась. Потом я подумала, что вот это рискнула!" — прокомментировала актриса.

Ольга Сумская также отметила, что сразу же удалила видео, когда в комментариях обратили внимание на то, что песню вообще-то исполняет россиянин. Артистка поблагодарила хейтеров за такую подсказку.

"Не очень знала, что это он исполняет. Я сразу удалила, как только увидела это в комментариях. Поэтому спасибо моим хейтерам, которые мне сразу это подсказали", — отметила актриса.

Напомним, недавно Ольга Сумская откровенно рассказала о напряженных отношениях с родной сестрой Натальей. Артистка высказалась об их семейном конфликте.

