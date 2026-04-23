Ольга Сумская публично обратилась к родной сестре Наталье на фоне их ссоры

Артистка показала их архивное фото из детства.

Ольга и Наталья Сумские

Ольга и Наталья Сумские

Украинская актриса Ольга Сумская публично обратилась к старшей сестре Наталье Сумской.

Между артистами довольно напряженные отношения. Ранее Ольга Сумская признавалась, что не общается с Натальей уже много лет. Хотя актриса и шла на примирение, однако сестра не делала шаг на встречу. Однако в важную дату Ольга Сумская все же обратилась к родной сестре.

Так, 22 апреля Наталья Сумская праздновала юбилей. Артистке исполнилось 70 лет. Поэтому, Ольга Сумская поздравила сестру с важным праздником. В Instagram-stories артистка опубликовала их совместное фото, которое было сделано, когда они были маленькими, а также обратилась к Наталье. Она отметила сестру на фото и коротко написала: "С юбилеем!".

Ольга и Наталья Сумские в детстве / © instagram.com/olgasumska

Ольга и Наталья Сумские в детстве / © instagram.com/olgasumska

Отреагировала ли на поздравления Наталья Сумская - остается загадкой. К слову, уже много лет между артистками конфликт. В подробности они не вникают, хотя и не общаются друг с другом. Ольга Сумская неоднократно признавалась, что для нее это болезненная тема. Она делилась, что делала шаги на встречу, чтобы помириться, однако сестра не отвечает ей взаимностью.

Напомним, ранее сын Натальи Сумской показал, как выглядела его мама в молодости. Вячеслав Хостикоев просто восхитил ее красотой.

