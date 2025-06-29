Ольга Сумская раскрыла, чем занимается ее 23-летняя дочь после отказа от актерской карьеры

Ольга Сумская с младшей дочерью

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Украинская актриса Ольга Сумская рассекретила, чем занимается ее младшая дочь от Виталия Борисюка после отказа от актерства.

Ранее 23-летняя Анна Борисюк признавалась, что не хочет идти по стопам звездных родителей. Ольга Сумская на проекте "Сніданок з 1+1" предполагает, что это из-за того, что актерская профессия ей просто не по душе или же в университете девушке попался не тот наставник, который не смог ей привить любовь к этому делу.

"Как-то не сложилось, может, с педагогом. Это, конечно, важно - выбрать своего мастера. А как ты его выберешь? Они же выбирают абитуриентов! Если мастер не вдохновил, не усилил любовь к профессии - ничего не будет. Или эта любовь с детства, она в крови", - говорит артистка.

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Ольга Сумская с младшей дочерью / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская поддержала дочь. Актриса говорит, что понимает желание Анны найти себя. И девушка действительно делает важные шаги. В частности, Анна начала учить японский язык, увлеклась дизайном, что уже даже создала коллекцию женской спортивной одежды. Сумская признается, что очень сильно гордится дочерью.

"Никакой трагедии, никакой драмы не произошло. Аня ищет себя и обязательно найдет. Ей интересны другие какие-то профессии, например, дизайнерство. Она изучает японский язык, сделала свою коллекцию женской спортивной одежды. Я восхищаюсь тем, что она уделяет внимание своему вдохновению", - добавила актриса.

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская рассказала, какой профессией хочет овладеть ее 13-летняя дочь. Похоже, Мишель летом планирует проводить время не только за отдыхом, но и с пользой.