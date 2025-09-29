Ольга Сумская раскрыла, где ее 23-летняя дочь взяла деньги на бизнес: "Не нужно ничего возвращать"

Ольга Сумская с младшей дочерью / © instagram.com/olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская раскрыла, где ее 23-летняя дочь от актера Виталия Борисюка взяла деньги на собственный бизнес.

Анна Борисюк хоть и пошла по стопам звездных родителей, но решила посвятить себя не только актерству. Девушка стала бизнесвумен и открыла собственный магазин женской спортивной одежды. Звездные родители поддержали дочь. Более того, Ольга Сумская отмечает, что у Анны очень большой талант к созданию одежды, что даже профессиональные швеи были приятно удивлены ее эскизами. Поэтому, актриса желает дочери успехов и убеждена, что она сможет достичь замечательных результатов.

"Когда я вижу, как она живет этим, как она готовилась, разрабатывала эти чертежи, как она рождала эти эскизы, какие они совершенные. Когда мы эти модели понесли в профессиональный цех, даже профессионалы спросили, кто создавал эти рисунки. Говорю, что сама Анечка. Год над этим работала. Это ее толчок, который я всесторонне как мама поддерживаю, папа также. Верю, что это, возможно, станет ее бизнесом, еще одним увлечением, которое перерастет во что-то более серьезное", - говорит артистка на проекте "Тур звездами".

Ольга Сумская поддержала дочь и в финансовом плане также. Актриса говорит, что это ее обязанность как мамы помогать. Вложенных средств Анне возвращать не нужно. Ольга Сумская лишь желает, чтобы бизнес дочери развивался и приносил доход.

"Конечно, мама помогла, а кто же еще. Поддержит родная мама! Да что же это я буду забирать деньги у ребенка? Конечно, это беспроцентно и не нужно ничего возвращать. Я верю в ее дело и надеюсь, что будет развиваться, и появятся ее поклонники, ценители и клиенты. Возможно, будет бутик спортивной одежды, потому что спорт актуален сегодня", - добавила артистка.

