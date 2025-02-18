Ольга Сумская раскрыла, после чего помирилась со старшей сестрой и о чем сожалеет

Украинская актриса Ольга Сумская рассказала, после чего помирилась со старшей сестрой Наталией, и призналась, о чем жалеет.

Родные люди долгое время не общались, однако, наконец-то сделали шаг на встречу друг другу. Как рассказала Сумская на проекте "Смачно та душевно з Разміком", сейчас их отношения налаживаются. Случилось это после вещего сна актрисы. Ольге Вячеславовне приснилось, что священник их с сестрой благословил. Вскоре после этого сестры стали общаться в реальной жизни.

"Мы наконец-то общаемся и все налаживается. Мне приснился сон, где-то несколько месяцев назад, что я иду по улице возле собора и вижу, что стоит священник и благословляет людей, люди причащаются. Я подхожу к нему и говорю: "Благословите меня, Отец". И вот кладу ему руку. Он благословляет. И вдруг еще одна рука, я поворачиваю голову, а это Наташа. И священник держит эти две руки вместе. После этого сна прошло некоторое время, и мы начали общаться", – поделилась актриса.

Ольга и Наталья Сумские / Фото: facebook.com/osumska

Ольга Сумская не стала раскрывать, кто именно сделал первый шаг, ведь для нее главное, что они наконец-то общаются. Вместо этого актриса раскрыла, о чем сожалеет. Знаменитости досадно, что они с Наталией не воплотили в реальность вокальный проект "Сестры Сумские" и не сыграли вместе в театре. Впрочем, артистка уверена, что это все еще может произойти.

"Кто сделал первый шаг – какая разница! Главное, что мы снова вместе. Мы не можем быть врозь и как-то далеко друг от друга. Единственное, о чем я сожалею, что мы не воплотили вместе проект вокальный "Сестры Сумские" и еще несколько театральных проектов. А все еще возможно, я открыта, я желаю, я буду очень очень счастлива, если это произойдет", - призналась артистка.

Напомним, ранее Ольга Сумская высказалась о старшей дочери, которая во время войны в Украине живет в России. Артистка призналась, как расплачивается за выбор Антонины Паперной.

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