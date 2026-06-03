Ольга Сумская раскрыла правду о своем бизнесе и какой доход он приносит во время войны

Ольга Сумская

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Украинская актриса Ольга Сумская откровенно рассказала о судьбе своего бизнеса во время войны, который начала несколько лет назад.

Так, еще в 2020 году народная артистка Украины основала собственный бренд одежды, вдохновленный украинской культурой и этническими мотивами. Сумская рассказала, что главным источником вдохновения для нее стало творчество Екатерины Билокур. Именно знаменитые цветочные полотна художницы вдохновили ее перенести украинскую красоту на ткань и создать собственную коллекцию.

Однако, к сожалению, из-за полномасштабной войны развитие дела пришлось поставить на паузу. В то же время знаменитость не скрывает, что мечтает вернуться к творческой работе как только для этого наступят благоприятные времена.

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«Меня вдохновили картины Екатерины Васильевны Билокур и именно ее украинские цветы. Я сама раскладывала на ткани эти композиции. Это было мое художественное видение и попытка популяризировать эту живопись. Возможно, когда-то будет возможность, пройдут эти страшные времена, и снова я сделаю свои платья», — поделилась актриса в комментарии «РБК-Украина».

Ольга Сумская

По словам актрисы, в будущем она хотела бы развивать бренд не только благодаря платьям. В планах — создание рубашек, аксессуаров и других изделий с украинскими мотивами. Впрочем, финансово проект пока не стал успешным. Сумская честно признается, что ее дело приносило больше расходов, чем доходов.

«Больше убытков, чем прибыли. Но ты работаешь ради вдохновения. Когда женщины получают платье и говорят: „Ольга, когда я беру его в руки, то чувствую, что я в Украине“, — у меня мурашки по коже», — поделилась артистка.

Особенно трогают Ольгу заказы от украинок, которые сейчас живут за границей. По ее словам, такие вещи становятся для них символической связью с Родиной.

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Ольга Сумская

Напомним, недавно Ольга Сумская обеспокоила состоянием здоровья. Звезда показалась на лечении и раскрыла свой диагноз.

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