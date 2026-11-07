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Дата публикации
Категория
Гламур
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Ольга Сумская раскрыла правду о своей пенсии и почему откладывает ее оформление: "Это небольшая сумма"

После 60-летнего юбилея актриса еще не обратилась за назначением выплат.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Ольга Сумская

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская рассказала, когда планирует оформить пенсию после 60-летия и на какие выплаты рассчитывает с учетом своего многолетнего творческого стажа.

Об этом артистка поговорила с Анной Севастьяновой в проекте «Наодинці з Гламуром». Несмотря на то, что недавно Сумская отпраздновала юбилей, документы для назначения пенсии она еще не подавала. По словам актрисы, есть время до конца ноября, чтобы обратиться в соответствующие учреждения и добиться учета своего профессионального наследия.

Сумская надеется, что при расчете выплат во внимание примут не только ее трудовую книжку и работу в театрах и кино, но и другие достижения. Актриса напомнила, что снимается уже более четырех десятилетий.

«Я еще не посетила те кабинеты. Еще до конца ноября есть небольшой отрезок времени, чтобы мне посчитали и уже с моего юбилея насчитали эту сумму. Я работала в театрах, имею творческое наследие. У меня есть трудовая книжка. Я в кино больше 40 лет. Надеюсь, что весь мой творческий опыт, звания и регалии там следят и будут учтены», — призналась Ольга.

Ольга Сумская

Ольга Сумская

Отдельно артистка высказалась о возможных надбавках к пенсии. Она понимает, что само звание народной артистки не обеспечит значительного увеличения выплат, однако надеется, что при расчете учтут и ее государственные награды.

В то же время, Сумская не скрывает: даже с возможными доплатами пенсия вряд ли станет достаточным источником для полноценной жизни. Поэтому актриса рассчитывает, прежде всего, на собственную работоспособность и продолжает активно работать по специальности.

«Понимаю, что народная артистка — не очень большая надбавка. А вот мои ордена… Думаю, что там что-нибудь прибавится. Конечно, это небольшая сумма. На эту пенсию вряд ли можно сегодня протянуть. Но надеюсь на крепость духа и рабочий ритм. Я обожаю свою работу», — подчеркнула звезда.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: СУМСЬКА БЕЗ ВОДИ, ЗІБРОВ відкладає ДРОВА, а ЯРЕМЧУКИ живуть на акумуляторах: ЗІРКИ готуються до ЗИМИ

Напомним, недавно Ольга Сумская дала совет, как спасаться во время отключения воды и света и чем запасаться.

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