Ольга Сумская расплакалась, когда заговорила о дочери и внуках в России

Народная артистка Украины Ольга Сумская не смогла сдержать слез, когда вспомнила о дочери и внуках, которые ныне живут в России.

Несмотря на полномасштабную войну в Украине, Тоня Паперная вместе с детьми и мужем, российским актером Владимиром Ягличем, осталась в Москве. Как призналась Сумская, для нее это болезненная тема. В частности, Тоня не может уехать, а она, в свою очередь, ничего не может сделать.

Ольга Сумская / Фото: скриншот с видео

"Я всегда пытаюсь найти слова, чтобы как-то объяснить эту ситуацию. И я не нахожу их, потому что это страшная материнская боль", — рассказала актриса в эфире телеканала "Дом".

Ольга Вячеславовна уже год не видела внуков. Она с ними общается, но очень сдержанно, ведь телефоны в России прослушивают. Однако это не мешает актрисе читать детишкам сказки на украинском языке.

Ольга Сумская / Фото: скриншот с видео

"Я просто смотрю на внуков, как они растут. Я их не видела уже год, и мы так по телефону просто общаемся. Я им читаю украинские сказки. У них няня из Харькова. Она тоже им читает на украинском. Так что мы наверстаем хотя бы так ", – поделилась актриса.

Когда Сумская рассказывала о дочери и внуках, которые живут в РФ, то просто не смогла сдержать слез и расплакалась. Артистке даже понадобилась минутная пауза, чтобы успокоиться.

Ольга Сумская / Фото: скриншот с видео

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