Ольга Сумская рассекретила своего секс-символа — звезду Голливуда: "Какой-то безумный красавец"

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

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Народная артистка Украины Ольга Сумская рассекретила свой секс-символ среди голливудских звезд.

Знаменитость на проекте «Наодинці з Гламуром» откровенно призналась, что теряет голову от 29-летнего австралийского актера Джейкоба Элорди. Артистке нравится его внешность, энергетика и харизма. Ольга Сумская говорит, что когда смотрит ленты с Элорди, то убеждена, что он может сыграть любую роль.

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«Из молодых — Элорди! Я его вижу — просто я не знаю! Какой-то безумный красавец! В нем есть энергетика, эта фантастическая мужская сила и нежность, и страсть. Когда на крупных планах смотрю в его глаза, думаю, он может все сыграть. Любой жанр ему подвластен», — призналась артистка Анне Севастьяновой.

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Джейкоб Элорди / © Associated Press

Ольга Сумская также раскрыла своих любимцев среди зрелых голливудских актеров. Особенно знаменитости нравится Майкл Дуглас. По мнению актрисы, несмотря на возраст, он не потерял свою харизму и шарм. Также Ольга Сумская восхищается Алеком Болдуином.

Майкл Дуглас / © Associated Press

«Когда я смотрю его (Майкла Дугласа — прим. ред.) сегодняшние фото и видео, я в восторге. Он не потерял этот шарм, мужской магнетизм, сексуальность. Даже в его очень зрелом возрасте! Это фантастически. Он мне и сегодня нравится. Еще Алек Болдуин — это мой любимец, он невероятный! Это красавчики зрелого поколения, которые вдохновляют меня», — поделилась актриса.

Алек Болдуин / © Associated Press

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Сумская - о своих формах, мужском магнетизме и возможной сцене с Цымбалюком

Напомним, недавно Ольга Сумская удивила, с каким актером согласилась бы сыграть интимную сцену. Также артистка высказалась об украинском кинематографе и каких лент сейчас не хватает.

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