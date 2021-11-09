Ольга Сумская рассказала, как ее первый муж узнал о ее измене

Ольга Сумская рассказала, как ее первый муж узнал о ее измене

Актриса вскочила в гречку со своим нынешним мужем Виталием Борисюком.

Украинская актриса Ольга Сумская рассказала, как ее первый муж, Народный артист Евгений Паперный, узнал о ее измене.

Как известно, звезда вскочила в гречку с актером Виталием Борисюком, за которого со временем вышла замуж и с которым живет в браке уже 25 лет, говорится в "Светской жизни". Как выяснилось, Паперный увидел в сумочке жены фотографию другого мужчины – Борисюка.

Виталий Борисюк и та же фотография

"Когда Виталик меня впервые пригласил к себе домой и все уже произошло, он показывал мне семейные альбомы. Я увидела его фотографию, говорю: "Подари мне" и положила себе в сумочку. Чего я не вытащила это фото?... Что выдумаете. Женя как-то нашел это фото и так: "Это что такое?" Я не понял! Значит так!..." И все", — поделилась Сумская.

В чем секреты самых крепких браков шоу-бизнеса

Этой весной супруги отпраздновали серебряную свадьбу. Звезда признается, что созерцая свое прошлое, она ни о чем не жалеет.

"Сегодня, созерцая те годы, я думаю, я все сделала правильно. Я не жалею ни о чем, ведь я встретила мужчину своей мечты, с которым мне хорошо и по сей день, уже более 25 лет. Наши чувства проверены временем, испытаниями, разными колебаниями судьбы", — поделилась Ольга.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку