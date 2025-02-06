Ольга Сумская рассказала о проблемах со здоровьем и раскрыла симптомы болезни

Украинская актриса Ольга Сумская рассказала о проблемах со здоровьем и раскрыла симптомы своей болезни.

На странице в Facebook артистка поделилась, что заболела. Знаменитость говорит, что с вечера симптомы вообще не проявлялись. А вот к утру артистку начал мучить кашель. Звезда убеждена, что подхватила какой-то новый вирус.

"Без симптомов с вечера, на утро – кашель. Новый вирус?" – написала Ольга Сумская.

Пост Ольги Сумской / Фото: facebook.com/osumska

Артистка говорит, что подхватила болезнь на ровном месте. Сейчас актриса пока что не обращалась за помощью к медикам и лечится самостоятельно. Знаменитость пьет чаи и противовирусные таблетки. Кроме того, она обратилась к поклонникам и попросила о совете. Звезда спросила, сталкивался ли кто-нибудь с подобным и как они лечились. На это даже отреагировал певец Виктор Павлик, который посоветовал Ольге Сумской действенный метод, правда, в личных сообщениях.

"Друзья, напишите, какие рекомендации… Ведь на ровном месте просто", — обратилась к подписчикам знаменитость.

Напомним, недавно Ольга Сумская вспомнила поцелуй в губы с певцом Виталием Козловским. Оказывается, муж актрисы – Виталий Борисюк – тогда обижался на нее.

Читайте также: