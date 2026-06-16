Ольга Сумская рассказала о родителях и мистической истории с потерей голоса

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

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Украинская актриса Ольга Сумская вспомнила о родителях, рассказала о маме и папе и поделилась личной историей о необычном случае, когда перед важным выступлением в Киеве к ней вернулся голос.

Актриса призналась, что связь с родными для неё не исчезает даже после их смерти. В сложные моменты она часто мысленно обращается к родителям. Особое место в её сердце занимают воспоминания о матери. Сумская говорит, что до сих пор чувствует мамино присутствие. Также артистка вспомнила ситуацию, которую до сих пор считает непонятной. Это произошло перед одним из крупных мероприятий в столице.

«Я говорю: „Папа, мне нужно сейчас провести этот концерт. Прошу, пусть голос вернётся“. Выхожу, беру микрофон и начинаю говорить. Как так? Концерт закончился, а голос снова пропал. Это мистика», — поделилась Ольга Сумская в интервью Blick.ua.

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Родители Ольги Сумской / © instagram.com/olgasumska

По словам актрисы, в тот момент она почувствовала особую поддержку отца, ведь ситуация казалась почти безвыходной. Несмотря на волнение и проблемы со здоровьем, она смогла выполнить свою работу и выйти к зрителям.

«Как мама мне с детства говорила: „Доченька, ты будешь самой лучшей“. Мамино — это всегда в душе. Мы с мамой здесь гуляли, и я чувствую её защиту. Вот всегда», — рассказала артистка.

Ганны Сумской не стало вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Ольга признается, что теплые моменты, проведённые с мамой, навсегда остались для неё источником силы.

Напомним, ранее Ольга Сумская на фоне массированных атак РФ рассказала, планирует ли она уезжать из Киева.

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