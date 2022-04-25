Ольга Сумская рассказала, почему ее дочь остается жить в России и не планирует оттуда уезжать

Ольга Сумская рассказала, почему ее дочь остается жить в России и не планирует оттуда уезжать

Дочь известной украинской актрисы Ольги Сумской Тоня Паперная после начала полномасштабного вторжения России в Украину зашилась жить в стране-агрессоре.

Ольга Вячеславовна говорит, что ее старшая дочь взволнована событиями, которые сейчас происходят в Украине.

По словам актрисы, Тоня даже не смогла приехать на похороны бабушки.

"Я вижу, что здесь тысячи вопросов. Поверьте, она очень переживает. Она очень плакала, потому что не могла доехать на похороны бабушки. Это самые страшные, трогательные минуты нашей семьи", — поделилась Сумская "Зірковому шляху".

Тоня Паперная / instagram.com/tony__pepper

К слову, Тоня Паперная живет в РФ и не высказывается о войне в Украине. Сумская рассказала, что ее дочь не может этого сделать.

"Там другое информационное поле, оно страшное... Мне пишут коллеги, пусть бросает все, пусть едет. Ну, черт знает что. Только поехать с двумя маленькими детьми, поверьте, это очень сложно, практически невозможно. Она в декрете. Бросить свой дом – ну как это... Если бы была такая возможность, она бы это сделала. Пока такой возможности нет", — рассказала Сумская.

Напомним, Тоня Паперная проживает в РФ вместе со своим бойфрендом, российским актером Владимиром Ягличем. С ним она воспитывает двоих детей.

Тоня Паперная с возлюбленным / instagram.com/tony__pepper

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