Ольга Сумская растрогала архивным фото с дочками и покойной мамой

Артистка показала архивные семейные фотографии.
Украинская актриса Ольга Сумская поделилась с поклонниками фото, где изображена с мамой Анной Ивановной, которая ушла из жизни в 2022 году, и двумя дочками.
В своем фотоблоге звезда запостила сторис, где вспомнила счастливые годы с живой мамой. Ольга также добавила кадры из Сети, где речь идет о благодарности маме.
Вместе с семейными фотографиями Сумская поделилась своими душевными переживаниями. В частности, знаменитость очень скучает по своей покойной маме. И добавила, что очень хотела бы вернуться к родному человеку и обняв, просто услышать его голос.
"Моя родная... Соскучилась. Обнять, прижать к сердцу, услышать родной голосок", - тронула подписью актриса.
На изображениях видно, как счастливая семья нежно поздравляет бабушку Анну с ее последним днем рождения. Рядом с ней стоят ее внучки – дочери Ольги Сумской от Виталия Борисюка.
Напомним, что мама актрис Ольги и Натальи Сумских умерла 27 февраля 2022 года, когда ей было 88 лет. Отметим, что Анна Ивановна была украинской актрисой, заслуженной артисткой УССР.
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