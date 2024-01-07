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Ольга Сумская растрогала архивным фото с дочками и покойной мамой

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Ольга Сумская растрогала архивным фото с дочками и покойной мамой

Ольга Сумская / Фото: скриншот с видео

Артистка показала архивные семейные фотографии.

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась с поклонниками фото, где изображена с мамой Анной Ивановной, которая ушла из жизни в 2022 году, и двумя дочками.

В своем фотоблоге звезда запостила сторис, где вспомнила счастливые годы с живой мамой. Ольга также добавила кадры из Сети, где речь идет о благодарности маме.

Вместе с семейными фотографиями Сумская поделилась своими душевными переживаниями. В частности, знаменитость очень скучает по своей покойной маме. И добавила, что очень хотела бы вернуться к родному человеку и обняв, просто услышать его голос.

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

"Моя родная... Соскучилась. Обнять, прижать к сердцу, услышать родной голосок", - тронула подписью актриса.

На изображениях видно, как счастливая семья нежно поздравляет бабушку Анну с ее последним днем рождения. Рядом с ней стоят ее внучки – дочери Ольги Сумской от Виталия Борисюка.

Напомним, что мама актрис Ольги и Натальи Сумских умерла 27 февраля 2022 года, когда ей было 88 лет. Отметим, что Анна Ивановна была украинской актрисой, заслуженной артисткой УССР.

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Дата публикации
Просмотры
570
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