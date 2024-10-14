Ольга Сумская растрогала архивными фото с мамой и рассказала о памятном дне

Народная артистка Украины Ольга Сумская сообщила о памятном дне в ее семье.

Актриса сообщила, что сегодня, 14 октября, ее мама Анна Ивановна могла бы праздновать день рождения. Однако, к сожалению, родной человек Сумской умер в 2022 году. Поэтому артистка греет свою душу воспоминаниями и фото из домашнего архива. В частности, несколькими фотографиями с юности мамы Ольга поделилась и с подписчиками. Звезда также обратилась к покойной маме и выразила ей все свои чувства, поблагодарив за жизнь.

Ольга Сумская с мамой / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская с мамой / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская с мамой / Фото: instagram.com/olgasumska

"14 октября. День рождения самой прекрасной мамочки в мире – Анны Ивановны… Разве можно описать словами тоску без тебя?! В сердце только море благодарности Богу за тебя! Спасибо за жизнь, родная. Нет минуты, чтобы я не думала о тебе. Господь подарил мне счастье быть твоей дочкой… Обнять, поцеловать, прижать к сердцу, поговорить обо всем на свете… Разве что во сне…", — растрогала знаменитость.

На изображении, кроме Анны Ивановны, можно разглядеть еще совсем юную Ольгу Сумскую. В то же время артистка показала одни из последних семейных фото с мамой, где она позирует с внучками.

Ольга Сумская с мамой / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская с мамой / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская с мамой / Фото: instagram.com/olgasumska

Напомним, недавно актер Даниэль Салем сообщил о горе в его семье. Телеведущий рассказал, кого из близких он потерял на войне.

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