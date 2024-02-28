Ольга Сумская растрогала обращением к покойной маме в годовщину ее смерти

Украинская актриса Ольга Сумская в годовщину смерти мамы почтила память Анны Ивановны.

Родного человека артистки не стало 27 февраля два года назад. По словам актрисы, ей очень сильно не хватает мамы. Ольга Сумская призналась, что все отдала бы, чтобы еще раз услышать или обнять родного человека. Знаменитости тяжело дается потеря, и она болезненно переживает смерть мамы.

Ольга Сумская с покойной мамой / Фото: instagram.com/olgasumska

Впрочем, артистка верит, что Анна Ивановна где-то рядом. Также Ольга Сумская отметила, что мама всегда будет жить в ее памяти и воспоминаниях.

"Солнышко мое, родненькое. Два года... Ты рядом, я знаю... Разве можно найти такие слова, чтобы передать это состояние души без тебя? Родненькая... Хоть бы слово услышать, обнять... В памяти остаются самые дорогие мгновения жизни, и это – ты, моя любовь, моя жизнь!" – обратилась к покойной маме артистка.

Ольга Сумская с покойной мамой / Фото: instagram.com/olgasumska

Напомним, недавно танцовщица Илона Гвоздева в годовщину смерти отца почтила его память. Хореограф показала их архивные фото, а также написала трогательное обращение.

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