Ольга Сумская растрогала объявлением от соседей в лифте: "Здесь есть вода, успокаивающее и подгузники для взрослых"

Украинская актриса Ольга Сумская не смогла пройти мимо объявления, оставленного соседями в лифте их дома.

Так, на странице в Instagram звезда разместила фотографию, на которой изображено объявление, размещенное в лифте. В нем, в частности, говорится, что если вдруг кто-нибудь застрянет в лифте, для него люди подготовили специальную коробку. Она вмещает успокаивающее, подгузники для взрослых, фонарик, салфетки, пакеты для мусора.

"Наш лифт… Спасибо соседям за заботу в это тяжелое время!" – прокомментировала свой пост Сумская.

Фото: instagram.com/olgasumska

Поклонники знаменитости были растроганы такой заботой ее соседей: "Супер! Украинцы — непобедимая нация!", "в этом суть Украины", "Какие украинцы прекрасные! Вроде бы незнакомые люди, но такие родные!", "Молодцы соседи, приятно, что у нас народ такой человечный и искренний".

Напомним, ранее Ольга Сумская показала, как на полу в гардеробной сидит во время воздушной тревоги. Артистка поделилась, как обустроила бомбоубежище у себя дома.

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