Ольга Сумская разнесла Кондратюка, который забирает военную зарплату Козловского

Актриса подчеркнула, что так поступать – это позор и стыд.

Украинская актриса Ольга Сумская прокомментировала информацию о том, что Игорь Кондратюк забирает военную зарплату своего экс-подопечного Виталия Козловского, который сейчас находится в Нацгвардии.

На странице в Facebook Народная артистка Украины оставила гневный пост, в котором назвала поведение Кондратюка позором:

"Какой же страшный позор! Стягивать последние деньги с воина Национальной гвардии, известного певца, волонтера Виталия Козловского во время войны! Кондратюк давно перешел границу в этой теме! Думали, хотя бы в это страшное время придет в себя и остановится… Но нет. Продолжает позориться! Не станут ли эти деньги, которые он забирает у военного, поперек горла?" – написала Сумская.

Ольга Сумская высказалась о поступке Кондратюка в отношении Козловского / Фото: facebook.com/osumska

Впрочем, не все пользователи поддержали мнение актрисы. Так, некоторые считают, что Кондратюк поступает справедливо и согласно закону:

Козловский нарушает авторские права и, защищая нарушения, вы роете яму себе и другим творческим людям. Перед законом все равны

Людям, не вкладывающим средства в других людей, очень легко комментировать и винить. Все в рамках действующего законодательства Украины. Попробуйте, вложите свои средства в кого-то и потом просто простите

На эти комментарии пользователей Интернет Ольга Сумская нашла, что ответить:

"Это не тот случай. Это все просто месть и сплошной стыд. Всегда есть пути к пониманию, тем более, в этот ужасный период! Зная, что это единственная возможность заработать для человека, тем более военного! Что вы знаете об этом продюсере? Будет ли порядочный человек так поступать? Ужас", – резко сказала Сумская.

Виталий Козловский и Игорь Кондратюк

Напомним, на днях продюсер Вадим Лисица поделился, что не от Виталия Козловского узнал, что экс-продюсер певца Игорь Кондратюк забирает львиную долю его военной зарплаты. Как известно, сейчас Козловский служит в Нацгвардии и защищает Украину на передовой.

Виталий Козловский сейчас служит в Нацгвардии / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Конфликт между Кондратюком и Козловским длится 10 лет с тех пор, как артист разорвал сотрудничество с продюсером. По словам Кондратюка, Козловский из-за досрочного расторжения контракта с ним теперь должен ему немалую сумму денег и прощать долг Кондратюк не собирается.

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