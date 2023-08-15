Ольга Сумская резко ответила на хейт из-за отдыха на курорте во время войны

Украинская актриса Ольга Сумская уехала в мини-отпуск в Хмельницкую область, где остановилась в лечебном санатории. Однако пользователи раскритиковали знаменитость за отдых на курорте во время войны.

В фотоблоге Сумской начали писать, что не время сейчас таким хвастаться. Актриса не стала терпеть критику и ответила на гневные комментарии. Знаменитость объяснила, что постоянно занимается волонтерством и помогает стране. Об отпуске Сумская уже давно мечтала, и когда появилась возможность, отправилась на три дня в санаторий. Артистка не понимает, почему столько критики в ее адрес.

Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

"Люди, на три дня заехала перевести дух и снова возвращаюсь к работе! Волонтерской в первую очередь! И зачем мне сейчас здесь писать это? Хотела передохнуть, давно мечтала побывать в этом заповеднике — Подольские Товтры... Но это не значит, что мы не думаем о наших защитниках! Мы не забываем о них ни на минуту! Продолжаю собирать средства и поддерживать наших защитников каждый день! Кстати...Сейчас есть много реабилитационных медицинских центров, которые специально оборудованы для восстановления и лечения воинов...Этот курорт, в этом случае, — семейного типа, где можно хотя бы на время забыть об ужасе, который творится вокруг…", — пояснила актриса.

Также знаменитость добавила, что делилась контентом с отдыха, чтобы просто показать, что в стране, несмотря на войну, появляются отличные заведения для отдыха и оздоровления.

Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

"Показала вам, какую красоту создали в заповеднике с лечебным комплексом, минеральной водой с источника. Есть контингент, которому интересно узнать, что в Украине даже во время страшной войны появляются такие замечательные лечебные курорты…", — добавила актриса.

Напомним, Ольга Сумская находится в лечебном центре неподалеку от Подольских Товтр. Там артистка проходит разные процедуры по оздоровлению и наслаждается отдыхом.

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