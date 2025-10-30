Ольга Сумская резко ответила на упреки о пластике на лице: "Боюсь безумно этого"

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась секретами своего великолепного вида.

Звезда театра и кино рассказала, прибегала ли к пластическим операциям, ведь поклонники часто не верят в ее естественную красоту. Так, Сумская заверила, что никаких хирургических вмешательств не делала.

"Я не делала пластику, хоть меня все упрекают и пишут: "Это жертва пластики". Друзья, никаких швов!" — при этом пошутила актриса.

Однако знаменитость добавила, что иногда все-таки делает определенные косметические процедуры. Однако позже призналась, что боится кардинальных изменений внешности.

"Я боюсь безумно этого, просто безумно. Но инъекции, процедуры, лазерная терапия — сегодня огромный спектр уходовых методов, и все это умеренно", — подчеркнула звезда в шоу "Утро в большом городе".

