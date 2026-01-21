Ольга Сумская с мужем в блэкаут приготовила ужин на крыше и показалась на фоне ночного Киева

Ольга Сумская с мужем / © instagram.com/olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская вместе с мужем Виталием Борисюком поделилась необычным способом, как пережить очередное отключение света в Киеве.

Во время блэкаута звездная пара решила не оставаться без ужина и устроила настоящую импровизированную трапезу прямо на крыше дома. Как призналась актриса, в квартире на тот момент не было ни электричества, ни воды, поэтому готовить дома было невозможно. Впрочем, супруги не растерялись и вместе с соседями вынесли мангал на крышу. Там компания прямо на снегу пожарила мясо, общалась, пела песни и поддерживала друг друга, несмотря на темноту вокруг.

Виталий Борисюк во время блэкаута / © instagram.com/olgasumska

Пост Ольги Сумской / © instagram.com/olgasumska

Пост Ольги Сумской / © instagram.com/olgasumska

Такими кадрами с ужина на фоне ночного Киева Ольга Сумская поделилась в Instagram. На фото артистка позирует рядом с мужем с налобным фонарем, а позади виднеется темный город, освещенный лишь одиночными огоньками. В посте звезда также призвала всех остальных мужественно пройти все временные испытания.

«С днем объятий, друзья! Сегодня у нас крылышки на крыше! Без света, без воды, но ужин будет, когда есть родные соседи! Дай Бог нам сил пережить эти испытания!» — написала Ольга.

