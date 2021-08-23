Ольга Сумская с подарками показала, как в семейном кругу отпраздновала день рождения

Артистка не устраивала громких вечеринок.
Украинская актриса Ольга Сумская 22 августа отпраздновала 55-летие.
Артистка весь день получала теплые поздравления от друзей, родных, коллег и поклонников. Ей подарили множество различных роскошных букетов.
"Друзья, вы подарили сегодня много моих любимых цветов. Как я их обожаю", — призналась счастливая Ольга.
А вот шумных вечеринок артистка решила не устраивать. Так, в сторис своей странице в Instagram звезда показала, как отметила день рождения в семейном кругу.
Вечером муж и младшая дочь актрисы организовали ей праздничный ужин. Кроме этого, они спели ей Happy Birthday. Также именинница задувала свечи на торте.
"Я счастлива, спасибо. Замечательный был день!" — поделилась Ольга.
Напомним, что артистка также показывала, как ее поздравил с праздником муж. Виталий Борисюк подарил Ольге роскошный букет роз и рассмешил ее поздравлением.