Ольга Сумская с подарками показала, как в семейном кругу отпраздновала день рождения

Ольга Сумская с подарками показала, как в семейном кругу отпраздновала день рождения

Артистка не устраивала громких вечеринок.

Украинская актриса Ольга Сумская 22 августа отпраздновала 55-летие.

Артистка весь день получала теплые поздравления от друзей, родных, коллег и поклонников. Ей подарили множество различных роскошных букетов.

Ольга Сумская с цветами / instagram.com/olgasumska

"Друзья, вы подарили сегодня много моих любимых цветов. Как я их обожаю", — призналась счастливая Ольга.

Ольга Сумская с цветами / instagram.com/olgasumska

А вот шумных вечеринок артистка решила не устраивать. Так, в сторис своей странице в Instagram звезда показала, как отметила день рождения в семейном кругу.

Ольга Сумская с семьей / instagram.com/olgasumska

Вечером муж и младшая дочь актрисы организовали ей праздничный ужин. Кроме этого, они спели ей Happy Birthday. Также именинница задувала свечи на торте.

Ольга Сумская с шариками / instagram.com/olgasumska

"Я счастлива, спасибо. Замечательный был день!" — поделилась Ольга.

Напомним, что артистка также показывала, как ее поздравил с праздником муж. Виталий Борисюк подарил Ольге роскошный букет роз и рассмешил ее поздравлением.

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