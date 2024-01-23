Ольга Сумская серьезно отравилась в Австрии: "Даже не представляете, в каком состоянии я была"

Украинская актриса Ольга Сумская раскрыла подробности своего серьезного отравления во время отдыха в Австрии.

Как поделилась артистка, за границей ей резко стало плохо и начала мучить тошнота. Знаменитость попала в местную больницу, однако там не получила должного лечения. Актриса говорит, что ей была необходима серьезная терапия. Врачи поставили ей капельницу, которая не помогла.

"Вы даже не представляете, в каком состоянии я была три дня назад после ужасного отравления в Австрии. Я не получила должной медицинской помощи, несмотря на то, что мои анализы показывали, что мне нужна была серьезная терапия. Капельницы, которые мне ставили, не помогли, и это лечение не привело к облегчению моего состояния", — поделилась актриса.

Ольга Сумская в больнице в Ивано-Франковске / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская приняла решение возвращаться в Украину, хотя и чувствовала себя плохо. После 18 часов в пути актриса оказалась в одной из больниц Ивано-Франковска, где ей уже оказали помощь. Состояние знаменитости значительно улучшилось, поэтому ее уже выписали из медучреждения, а она, в свою очередь, отправилась на гастроли.

"Работа спасает, зрительный зал дает мне энергию. Помню, что когда-то, как я работала в театре, у меня был насморк и температура 39, но я вышла на сцену и после спектакля поправилась странным образом. Это сила искусства, которое оживляет, ведь люди ждут нас во всех уголках Украины", — поделилась актриса.

Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

Напомним, недавно певица Анна Тринчер рассказывала, как отравилась во время отдыха на Бали. Знаменитость делилась, какие у нее были симптомы.

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