Ольга Сумская шокировала, как стала жертвой хейта на фоне потери мамы: "Очень страшная ситуация"

Украинская актриса Ольга Сумская откровенно рассказала о болезненной ситуации, с которой столкнулась во время установки памятника на могиле своей мамы.

Актриса призналась, что пока шли работы, она стала жертвой циничного хейта со стороны блогеров, которые специально снимают видео на кладбищах, когда памятники еще не установлены, и публикуют это в Сеть, провоцируя волну негатива.

"Произошла одна очень страшная ситуация: есть блогеры, которые следят за могилами известных людей. Снимают это на видео, выставляют на всеобщее обозрение. И начинается волна позора — циничная, бездушная. Один из таких блогеров снял видео о нас, когда я как раз занималась проектом", — поделилась Сумская в интервью Oboz.ua.

Актриса отметила, что установку памятника она профинансировала самостоятельно. Процесс длился долго, ведь, по ее словам, это было не только финансово сложно, но и эмоционально тяжело.

"Я тщательно его готовила — он рождался в моей душе. Старшая дочь Тоня предложила использовать письма, которые мама и папа писали друг другу. Это памятник о любви наших родителей. И он получился невероятным — все, кто видел, говорят так", — трогательно отметила актриса.

На вопрос, участвовала ли в установлении памятника ее сестра Наталья Сумская, актриса ответила, что нет. В то же время артистка добавила, что была бы рада разделить важный момент с ней. Известно, что между сестрами Сумскими уже длительное время сохраняются непростые отношения. Несмотря на совместное творческое прошлое, их общение фактически прекратилось.

В конце Ольга эмоционально обратилась к недобропорядочным людям, которые превращают чужую боль в контент: "Как так можно? Какое право имеет человек ходить на кладбище и снимать могилы известных людей только для того, чтобы выставить это и критиковать? И я просто не понимаю: как люди могут решиться на такой хейт? Откуда они берут силы на это? И что потом остается в их душах после всего этого?"

Отметим, мама актрис Ольги и Натальи Сумских — Анна Ивановна Сумская — заслуженная артистка УССР и многолетняя актриса Национального театра имени Ивана Франко. Она отошла в мир иной в ночь на 27 февраля 2022 года в Киеве, на 89-м году жизни.

Напомним, недавно Ольга Сумская призналась, что после короткого примирения их отношения с сестрой Натальей снова испортились. Актриса с грустью отметила, что между ними "что-то разрушилось", и пока что общение не возобновилось.