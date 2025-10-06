Ольга Сумская шокировала подарками от состоятельных ухажеров: "Прислали небольшой самолет"

Ольга Сумская / © instagram.com/vitaliyborysyuk

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась историями о том, какие предложения поступали ей от поклонников.

По словам звезды, ей неоднократно присылали дорогие подарки. Более того, однажды артистке организовали частный самолет с цветами.

"Помню, у меня был концерт в Донецке, а потом — в Ивано-Франковске. Человек, который организовал его, прислал небольшой самолет. Это незабываемо, поверьте", — вспомнила актриса в шоу "Тур звездами".

Несмотря на такие знаки внимания, Сумская подчеркнула, что всегда остается верной своему возлюбленному. Знаменитость отметила, что, несмотря на различные подарки и знаки внимания, другие мужчины ее никогда не интересовали.

"Женщина ограничивает и не дает толчка к ухаживанию. Это легкий, так называемый флирт — взгляды или благодарность за антураж. Я не шла на это, потому что мне это не интересно. Если это не мой человек и я влюблена в своего мужа, зачем мне это?" — подчеркнула Сумская.

Актриса также рассказала о роскошном букете после спектакля, в котором она нашла бархатную коробочку с бриллиантовым кольцом. Артистка призналась, что, несмотря на то, что она оставила подарок — украшение не носит.

Напомним, недавно Ольга Сумская рассказала, как вместе со старшей дочерью Тоней поздравила бывшего мужа Евгения Паперного с юбилеем, несмотря на то, что они живут отдельно.