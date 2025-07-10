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Ольга Сумская шокировала видом из окна ее квартиры во время обстрела Киева: "Самая страшная ночь"
Россия в ночь на 10 июля массированно обстреляла Украину. Ольга Сумская поделилась, как для ее семьи прошла ужасная ночь.
Украинская актриса Ольга Сумская шокировала видом из окна своей квартиры во время ночного обстрела Киева.
В ночь на 10 июля РФ атаковала Украину. Россия выпустила по стране ударные беспилотники "Шахеды". В основном дроны атаковали столицу. В частности, в пяти районах Киева зафиксированы разрушения.
Ольга Сумская в своем Instagram поделилась, что для ее семьи эта ночь была одна из самых страшных. В частности, пострадал район, где живет актриса. Знаменитость показала, что из ее окна посреди ночи было видно столбы дыма и огонь, образовавшийся после взрыва.
"Самая страшная ночь. Вид из окна нашего дома", - поделилась артистка.
На утро Ольга Сумская была шокирована. В доме напротив нее были выбиты окна и были заметны следы от огня.
"Утро 10 июля. Дом напротив", - подписала фото артистка.
Напомним, совсем недавно Россия тоже массированно обстреливала Киев. Тогда Леся Никитюк показывала, как с сыном спасалась, а Надя Дорофеева пряталась в укрытии.