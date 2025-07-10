Ольга Сумская шокировала видом из окна ее квартиры во время обстрела Киева: "Самая страшная ночь"

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

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Украинская актриса Ольга Сумская шокировала видом из окна своей квартиры во время ночного обстрела Киева.

В ночь на 10 июля РФ атаковала Украину. Россия выпустила по стране ударные беспилотники "Шахеды". В основном дроны атаковали столицу. В частности, в пяти районах Киева зафиксированы разрушения.

Ольга Сумская в своем Instagram поделилась, что для ее семьи эта ночь была одна из самых страшных. В частности, пострадал район, где живет актриса. Знаменитость показала, что из ее окна посреди ночи было видно столбы дыма и огонь, образовавшийся после взрыва.

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"Самая страшная ночь. Вид из окна нашего дома", - поделилась артистка.

Рядом с Ольгой Сумской были громкие взрывы / © instagram.com/olgasumska

На утро Ольга Сумская была шокирована. В доме напротив нее были выбиты окна и были заметны следы от огня.

"Утро 10 июля. Дом напротив", - подписала фото артистка.

Дом напротив Ольги Сумской пострадал / © instagram.com/olgasumska

Напомним, совсем недавно Россия тоже массированно обстреливала Киев. Тогда Леся Никитюк показывала, как с сыном спасалась, а Надя Дорофеева пряталась в укрытии.

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