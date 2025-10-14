Ольга Сумская трогательно обратилась к маме в ее день рождения и показала архивные фото с ней

Ольга Сумская / © facebook.com/osumska

Украинская актриса Ольга Сумская в день рождения своей покойной мамы, заслуженной артистки УССР Анны Сумской, трогательно обратилась к ней в соцсетях.

Звезда в своих Instagram-сторис опубликовала несколько архивных фото из детства, где они вместе, и написала щемящие слова, полные любви и тоски. На первой фотографии актриса показала родного человека в молодости, а на втором кадре — из украинского города Приморск. Под фото Сумская оставила подпись: "Мама, 14 октября… Твой день рождения. Это мы в Приморске". Также артистка добавила фотографию, где ее родители романтично предстают вместе.

"Мамочка, сегодня твой день… Люблю!" — трогательно обратилась актриса к покойной маме.

Сторис Ольги Сумской / © instagram.com/olgasumska

Напомним, папа Ольги и Натальи Сумских, Вячеслав Игнатьевич Сумской — выдающийся украинский актер театра и кино, народный артист Украины. Его творческое наследие охватывает десятки ярких ролей. Вячеслав Сумской также оставил значительный след в кинематографе, в частности благодаря своей роли в экранизации "Сада Гетсиманского".

Актер ушел из жизни от рака всего через несколько дней после своего 73-го дня рождения. Рядом с ним всегда была его жена — Анна Ивановна Сумская, заслуженная артистка УССР и многолетняя актриса Национального театра имени Ивана Франко. Анна Ивановна ушла в мир иной в ночь с 26 на 27 февраля 2022 года в Киеве, в возрасте 88 лет.

Напомним, недавно Ольга Сумская показала могилу родителей в день рождения папы и растрогала видео. Звезда продемонстрировала обновленный памятник маме и призналась, что в этот день увидела добрый знак, который восприняла как благословение от родных.