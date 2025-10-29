Ольга Сумская удивила, что после примирения снова не общается с сестрой: "Что-то разрушилось"

Ольга и Наталья Сумские / © facebook.com/osumska

Реклама

Украинская актриса Ольга Сумская удивила, что после примирения снова не общается со старшей сестрой Натальей.

Еще зимой артистка призналась, что они с родным человеком после лет недоразумений сделали шаг на встречу друг другу. Однако, как оказалось, идиллии не произошло. Ольга Сумская в интервью Oboz.ua говорит, что они с Натальей и в дальнейшем не общаются. Актриса делится, что открыта к беседе, но сестра отказывается: не пишет, не звонит и даже не здоровается. По словам знаменитости, так продолжается уже достаточно давно, и это причиняет ей боль.

"Я всегда открыта к общению. Всегда. Я готова обнять, протянуть руку, подарить сестринское тепло. Почему не общаемся? Не знаю... Человек просто не пишет, не звонит. Не здоровается при встрече - и так уже давно. Знаете, это больно. Эта боль углубилась, укоренилась, укрепилась в своем негативе. И, к сожалению, к этому уже немного привыклось", - откровенно призналась актриса.

Реклама

Ольга и Наталья Сумские

Ольга Сумская с теплом вспоминает сестру. Знаменитость говорит, что именно благодаря ей стала актрисой, ведь та в свое время привела ее на киностудию, где она получила роль. Впрочем, между сестрами пробежала черная кошка. Ольга Сумская не раскрывает причин недоразумений с Натальей, а лишь добавляет, что "так сложилась жизнь".

"Но Наталья остается для меня самым родным человеком в мире. Это моя вторая мама. Моя крестная мама в кино, которая открыла дверь в мир кино. Именно она привела меня за руку на киностудию, где я получила роль Панночки в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки". Мне было всего 16 лет, режиссер утвердил. Все годами складывалось хорошо, а потом что-то разрушилось. Так уж сложилась жизнь", - подытожила актриса.

Напомним, ранее Ольга Сумская высказалась о радиодиктанте, за чтение которого раскритиковали ее сестру Наталью. Актриса тоже его писала и поделилась своими мыслями.