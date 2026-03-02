Ольга Сумская удивила признанием о браке с Борисюком: "Не сделал мне предложение руки и сердца"

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / © instagram.com/olgasumska

Реклама

Украинская актриса Ольга Сумская удивила признанием о браке со вторым мужем, актером Виталием Борисюком.

Пара замужем уже почти 30 лет. Однако Ольга Сумская на проекте "Тур зірками" призналась, что Виталий Борисюк не был настойчивым в вопросах, касающихся брака. Актер не торопился делать предложение возлюбленной. Поэтому, артистка не растерялась и взяла инициативу в свои руки. Актриса сама сделала предложение мужу, предложив узаконить их отношения.

"Виталий не сделал мне предложение руки и сердца, это же я ему сделала. Я сказала: "Давай зарегистрируем наши отношения". Когда он вырывал меня из семьи первой, он не колебался, а когда сделать мне предложение... Ну что же такое", - поделилась актриса.

Реклама

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / © instagram.com/olgasumska

Также Ольга Сумская обратилась к девушкам, которые сейчас находятся в отношениях, но при этом не замужем. Артистка посоветовала не стесняться брать инициативу в свои руки, а открыто предлагать партнеру заключить брак.

"Поэтому, девушки, если вы уже в отношениях, то не стесняйтесь и сами инициируйте этот шаг, и все будет супер", - посоветовала знаменитость.

Отметим, Ольга Сумская и Виталий Борисюк поженились в мае 1996 года. До этого артистка состояла в браке с актером Евгением Паперным. С первым мужем знаменитость развелась, поскольку закрутила роман с Виталием Борисюком.

Кстати, 2 марта общая дочь супругов празднует день рождения. Артистка уже поздравила Анну с 24-летием и показала, как та повзрослела.