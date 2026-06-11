Ольга Сумская удивила признанием об отдельных спальнях с мужем и их романтике в 30-летнем браке

Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком / © instagram.com/olgasumska

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Украинская актриса Ольга Сумская поделилась неожиданными подробностями семейной жизни с мужем Виталием Борисюком.

Звезда призналась, что уже некоторое время они с любимым спят в разных комнатах. Впрочем, по словам актрисы, это решение не связано с кризисом в отношениях. Наоборот, такая практика только добавляет супругам романтики и помогает сохранять эмоциональную близость даже после 30 лет брака.

«У нас отдельные спальни. Признаюсь, мы спим отдельно с какого-то определенного времени. Просто когда квартира стала больше, мы решили сделать отдельные спальни. Это нормально, это комфортно. И когда утром муж стучит, например, с кофе: „Графиня, можно к вам?“ Боже, какая это романтика», — рассказала Сумская для "РБК-Украина".

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Ольга Сумская с мужем / © instagram.com/olgasumska

Актриса говорит, что благодаря такому формату они даже успевают скучать друг по другу. По ее мнению, это положительно влияет на отношения и не дает чувствам угасать даже после многих лет совместной жизни.

«Я успеваю соскучиться. Это классно. Поэтому, если вы чего-то боитесь, скажем, потерять какую-то близость, наоборот, это еще больше разжигает», — поделилась знаменитость.

Напомним, недавно Ольга Сумская шокировала признанием об измене в театре. Мучительным ударом стало поведение коллеги.

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