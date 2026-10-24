Ольга Сумская удивила, с каким актером согласилась бы сыграть интимную сцену: "Мы бы зажгли в кадре"

Ольга Сумская

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Украинская актриса Ольга Сумская удивила, с каким известным актером согласилась сыграть в интимной сцене.

Артистка на проекте «Наодинці з Гламуром» говорит, что ей приходилось раньше воплощать пикантные моменты в кадре. На такие сцены знаменитость соглашалась, когда это было оправдано по сценарию. Однако сейчас Ольга Сумская не снимается в подобных эпизодах. Но если знаменитости еще представится такая возможность, то ей бы хотелось, чтобы ее партнером в кадре был Тарас Цымбалюк.

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«С какого-то определенного момента я не снимаюсь в таких сценах. Хотя когда-то часто было прописано в сценарии, именно такие эротические и колоритные эпизоды. Они были оправданы сценарием, и только в этих условиях я могла согласиться. Если вдруг будет такая возможность, но я, конечно, стыжусь, но с Тарасом Цымбалюком. Мы могли бы зажечь в кадре», — говорит артистка Анне Севастьяновой.

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Тарас Цымбалюк

Вообще Ольга Сумская считает Тараса Цымбалюка талантливым актером. Актриса убеждена, что особенно ему подходят исторические роли. Артистка говорит, что ее коллеге прекрасно удалось бы воплотить на экранах атамана Ивана Сирко. Тем более, по мнению знаменитости, таких исторических картин не хватает в украинском кинематографе.

«Он крут! Иметь такого красавца сегодня в украинском кино! Он может сыграть любого исторического персонажа. Вот, скажем, атаман Сирко, запорожские казаки, характерники. Это его роль! Продюсеры, услышьте! Я понимаю, что сейчас не ко времени, нужна колоссальная смета, но о характерниках прямо душа поет. Атаман Сирко — это Тарас, а я, может, мама или какая-нибудь героиня», — комментирует артистка.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: РОЗЛУЧЕННЯ, авто в КРЕДИТ та пародія на ТІНУ КАРОЛЬ! Ото, вже ГАЛАСУ НАРОБИЛИ | ЕКСКЛЮЗИВ

Напомним, недавно Ольга Сумская поделилась жуткими кадрами атаки на Киев, которую Россия совершила в ночь на 22 октября. Артистка показала, что пережила.

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