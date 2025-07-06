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Ольга Сумская в боди блеснула стройной фигурой и произвела фурор пикантными фото без фотошопа
Ольга Сумская поделилась архивными фотографиями. В частности, артистка показала, как выглядела 17 лет назад.
Украинская актриса Ольга Сумская произвела фурор в Сети своими пикантными фото.
Артистка поделилась в Instagram архивным фотосетом. Кадры были сделаны в далеком 2008 году французским фотографом украинского происхождения Юрием Билаком. Ольга Сумская позировала перед объективом фотокамеры в дерзком боди, а свои белые волосы она закрутила в локоны и распустила.
К слову, Ольге Сумской тогда было около 41 года. Актриса демонстрировала свою очень стройную и подтянутую фигуру. Знаменитость также отметила, что на снимках не было ни фотошопа, ни фильтров.
"Одна из моих любимых фотосессий! Французский фотограф украинского происхождения Юрий Билак. 2008 год. Без фотошопа", - подписала снимки знаменитость.
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