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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
613
Время на прочтение
1 мин

Ольга Сумская в боди блеснула стройной фигурой и произвела фурор пикантными фото без фотошопа

Ольга Сумская поделилась архивными фотографиями. В частности, артистка показала, как выглядела 17 лет назад.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Ольга Сумская

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская произвела фурор в Сети своими пикантными фото.

Артистка поделилась в Instagram архивным фотосетом. Кадры были сделаны в далеком 2008 году французским фотографом украинского происхождения Юрием Билаком. Ольга Сумская позировала перед объективом фотокамеры в дерзком боди, а свои белые волосы она закрутила в локоны и распустила.

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

К слову, Ольге Сумской тогда было около 41 года. Актриса демонстрировала свою очень стройную и подтянутую фигуру. Знаменитость также отметила, что на снимках не было ни фотошопа, ни фильтров.

"Одна из моих любимых фотосессий! Французский фотограф украинского происхождения Юрий Билак. 2008 год. Без фотошопа", - подписала снимки знаменитость.

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Напомним, недавно жена ведущего Владимира Остапчука хвасталась фигурой в купальнике. Блогер Екатерина Полтавская продемонстрировала, как выглядит ее тело через шесть месяцев после родов.

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Дата публикации
Количество просмотров
613
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