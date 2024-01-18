Ольга Сумская в Будапеште пожаловалась на отравление и обратилась к фанатам с важной просьбой

Украинская актриса Ольга Сумская, которая сейчас находится на отдыхе, пожаловалась на отравление.

По словам артистки, она находится в Будапеште, Венгрия. Там с ее семьей произошел неприятный инцидент – кто-то отравился едой. Ольга Сумская не стала говорить, кто именно – она, муж или дочь. Тем не менее, актриса обратилась к фанатам с важной просьбой.

Знаменитость попросила помочь ей найти врача, который мог бы осмотреть, назначить лечение и поставить капельницу.

Пост Ольги Сумской / Фото: facebook.com/osumska

"Друзья, мне срочно нужна помощь в Будапеште! Возможно, посоветуете врача или клинику, которые спасли бы капельницами после отравления или сбоя желудочно-кишечного тракта! Может, есть кто-то из наших сейчас в Венгрии", — обратилась к фанатам знаменитость.

Напомним, недавно певица Анна Тринчер жаловалась на отравление. Правда, исполнительнице стало плохо во время отдыха на Бали.

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